Вестник Кавказа

Ответить на атаку Израиля пообещали в Иране

удары Израиля по Ирану
© Фото: сайт агентства Mehr
В Иране не намерены оставлять без ответа сегодняшние удары Израиля. Их жертвами стали начальник Генштаба ИРИ и командующий КСИР.

Иран намерен ответить Израилю на сегодняшние удары. Об этом поведали в парламентской комиссии Исламской Республики по нацбезопасности и внешней политике.

По словам официального представителя комиссии, Тегеран обязательно отреагирует на события, произошедшие сегодня ночью.

"Никакое зло (удары Израиля – прим. ред.) не останется без ответа"

– официальный представитель комиссии Эбрахим Резаи

В ночь с четверга на пятницу Израиль нанес удары по Ирану. В израильском оборонном ведомстве назвали эту атаку "превентивным ударом". По данным иранской прессы, жертвами этих ударов стали начальник Генштаба, командующий КСИР и несколько физиков-ядерщиков.

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