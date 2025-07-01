Вестник Кавказа

Отели в Грузии подешевели для туристов

Гостиничный номер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отдых в Грузии в отелях со "звездами" этим летом обходится туристам дешевле, чем летом 2024 года. Цены опустились на 1,3%.

Стоимость проживания в отелях Грузии в этом году оказалась немного ниже, чем в прошлом, следует из данных исследовательского центра PMCG.

В июле отели стали доступнее на 1,3% по сравнению с прошлогодними данными. При этом июльские цены оказались выше июньских на 6,6%.

В июле в Грузии в среднем за ночь в отеле категории "5 звезд" туристы отдавали 517 лари ($191), в отеле категории "четыре звезды" – 254 лари ($94), в трехзвездочных отелях средняя цена за ночь составила 171 лари ($63).

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1140 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.