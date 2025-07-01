Отели в Грузии подешевели для туристов

Отдых в Грузии в отелях со "звездами" этим летом обходится туристам дешевле, чем летом 2024 года. Цены опустились на 1,3%.

Стоимость проживания в отелях Грузии в этом году оказалась немного ниже, чем в прошлом, следует из данных исследовательского центра PMCG.

В июле отели стали доступнее на 1,3% по сравнению с прошлогодними данными. При этом июльские цены оказались выше июньских на 6,6%.

В июле в Грузии в среднем за ночь в отеле категории "5 звезд" туристы отдавали 517 лари ($191), в отеле категории "четыре звезды" – 254 лари ($94), в трехзвездочных отелях средняя цена за ночь составила 171 лари ($63).