Вестник Кавказа

Отели Турции дешевеют на август из-за низкого спроса

Лежаки у бассейна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В конце лета у туристов есть возможность отдохнуть в Турции со скидкой. Отели снижают цены на фоне низкого турпотока.

Путевки в Турцию дешевеют в разгар сезона, низкий спрос вынудил отельеров пойти на скидки, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"В начале этого сезона турецкие отели вновь подняли цены, туристы не были готовы по таким ценам ехать в Турцию… Турецкие отели осознали ошибку, и уже ближе к высокому сезону начали снижать цены"

– РСТ

Скидки в размере 20-25% предлагаются на разные, в том числе и очень популярные курортные отели. В результате спрос на август подтянулся и достиг показателей прошлого года.

Турция остается основным зарубежным направлениям по продажам туров у российских туроператоров, при этом туристы летом 2025 года чуть реже по сравнению с прошлым летом бронируют отдых в Турции.

Туры на начало августа в среднем стоят 223 тыс на двоих.

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