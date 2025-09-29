Вестник Кавказа

Отель "Аманауз" на Домбае перейдет в управление оператора из Таиланда

Гостиничный номаер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Строящийся на Домбае отель "Аманауз" станет частью престижного бренда Dusit Collection. Управление на себя возьмет компания из Таиланда.

Таиландский гостиничный оператор Dusit International будет управлять крупным отелем "Аманауз" на Домбае в Карачаево-Черкесии.

Соглашение подписано между Dusit International, Primell Hotel Group., и компанией "Семья", занимающейся строительством объекта. По данным компании "Семья", срок действия соглашения составит 10 лет. Согласно документу, "Аманауз" станет частью бренда Dusit Collection. Управлять отелем на Домбае будет тайский оператор, с запуском объекта будет помогать Primell Hotel Group. Открытие нового отеля в КЧР ожидается в 2029 году, пишет РБК Кавказ со ссылкой на СК "Семья".

500 просмотров

