Отдых в Турции подешевел на 18% для россиян

Туристические поездки в Турцию в октябре стали обходиться отдыхающим из России более чем на 18% дешевле, чем в сентябре.

Провести отдых в Турции в октябре стоило на 18,2% меньше, чем месяцем раньше, рассказали в Росстате.

Это снижение цены оказалось самым значительным. Вторым наиболее подешевевшим направлением стал Египет (снижение на 12,1%). Почти на 12% стал меньше стоить отдых в Азербайджане, Абхазии, Армении и Грузии подешевел на 11,8%.

Поездки с туристическими целями в ОАЭ упали в цене на 7,8%, съездить в Казахстан и Узбекистан стало дешевле на 6,9%. Отдых во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Таиланде подешевел на 6,2%.

По данным Росстата, значительно сократились также цены на отдых на побережье Черного моря в России – на 15,5%.