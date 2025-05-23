Опыт Дагестана в диалоге с Востоком оценили в МИД России

В МИД РФ заявили, что Москва использует опыт Дагестана в диалоге с Востоком. Там отметили, что республика наращивает сотрудничество со странами ОИС.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о важности для международных связей России близости Дагестана со странами Востока.

Она отметила, что историческая, духовная, культурная близость создает очень интересные и благоприятные перспективы для развития межцивилизованного диалога.

Захарова также подчеркнула, что дагестанский опыт сегодня успешно используется в российской внешнеполитической практике, в диалоге с мусульманскими государствами.

Помимо этого, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства добавила, что республика активно наращивает связи со странами организаций исламского сотрудничества.