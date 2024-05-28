Оппозиция в Грузии хочет революции – депутат

Грузинским оппозиционерам не нужна победа на выборах – они стремятся к революции и свержению действующей власти, однако их надежды тщетны, считает генсекретарь партии "Сила народа".

Главная цель оппозиции в Грузии заключается в революции, а вовсе не в победе на муниципальных выборах, такое мнение выразил депутат, генеральный секретарь партии "Сила народа" Дмитрий Хундадзе.

По его словам, это желание оппозиции не сможет исполниться.

"Мы готовимся к выборам, выдвинули кандидатов, у нас есть предвыборная программа, мы начинаем предвыборную коммуникацию с гражданами и рассчитываем, что покажем высокие результаты"

– Хундадзе

Депутат также рассказал о том, каким именно образом оппозиция намерена действовать в ходе выборов в местные органы власти. Хундадзе поведал, что часть оппозиционеров намерена вести действия на улице, остальные же будут участвовать в выборах, чтобы иметь хотя бы по одному представителю в органах местной власти и затем ставить препятствия ее работе. Однако же, уверен генсек партии, в обоих случаях планы оппозиции ждет крах, так как они не получат общественной поддержки.

Напомним, выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся 4 октября.