ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи – СМИ

ОПЕК+ обсуждает приостановки наращивания добычи с октября. Объединение примет еще одно решение об увеличении производства нефти, после чего возьмет паузу.

Страны-члены ОПЕК+ рассматривают возможность приостановки наращивания добычи с октября текущего года, передает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее восемь государств, добровольно ограничивших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, утвердили решение с августа нарастить ее суммарно еще на 548 тыс б/с.

Отмечается, что учетом данного повышения страны восстановили производство на 1,78 млн б/с. Альянс уже планирует завершить восстановление поставок до 2,2 млн б/c в сентябре, после чего возьмет паузу.

Кроме того, аналитики Goldman Sachs заявили, что ОПЕК+ примет в августе еще одно решение об увеличении производства нефти на 548 тыс баррелей в сутки, а потом приостановит наращивание.