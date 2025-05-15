Вестник Кавказа

ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи – СМИ

ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ОПЕК+ обсуждает приостановки наращивания добычи с октября. Объединение примет еще одно решение об увеличении производства нефти, после чего возьмет паузу.

Страны-члены ОПЕК+ рассматривают возможность приостановки наращивания добычи с октября текущего года, передает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее восемь государств, добровольно ограничивших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, утвердили решение с августа нарастить ее суммарно еще на 548 тыс б/с.

Отмечается, что учетом данного повышения страны восстановили производство на 1,78 млн б/с. Альянс уже планирует завершить восстановление поставок до 2,2 млн б/c в сентябре, после чего возьмет паузу.

Кроме того, аналитики Goldman Sachs заявили, что ОПЕК+ примет в августе еще одно решение об увеличении производства нефти на 548 тыс баррелей в сутки, а потом приостановит наращивание.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
385 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.