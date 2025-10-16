ООН ввозит в Газу 560 тонн продовольствия в день – Абир Этефа

В ООН озвучили объемы поставок гумпомощи в Газу после перемирия между ХАМАС и Израилем.

Стало известно, сколько продовольствия поступает в Газу по линии гуманитарной помощи ООН после старта режима прекращения огня. Согласно данным представителя WFP Абир Этефы, организация ежесуточно отправляет в палестинский анклав 560 тонн продуктов.

"С момента прекращения огня и до 15 октября в Газу прибыло 230 грузовиков, порядка 2800 тонн продовольствия. Сейчас доставляется около 560 тонн в день, но этого все еще недостаточно"

– Абир Этефа

Согласно информации Этефы, поставки осуществляются через КПП "Керем-Шалом" и "Кисуфим". Жители анклава получают помощь из пяти пунктов раздачи, что не хватает для охвата всего населения. По данным WFP, необходимо открыть 145 точек.

Согласно сведениям Управления ООН по гуманитарным вопросам, в Газу за последние два дня прибыли 1666 грузовых машин с гумпомощью.