Оман предложил свой проект ядерной сделки США с Ираном

Оман, будучи посредником между США и Ираном в заключении новой ядерной сделки, озвучил собственный проект решения центральной проблемы обогащения урана: оно может быть вынесено с иранской территории в нейтральную страну на Ближнем Востоке, чтобы Тегеран получал низкообогащенный уран для мирных целей под контролем МАГАТЭ и США.

Как пишет портал Axios, посредник на переговорах США и Ирана по новой ядерной сделке – Оман – выступил с собственной инициативой по урегулированию противоречий между переговорщиками. Эта инициатива была представлена накануне иранской стороне вместе с американским проектом сделки во время визита в Тегеран главы МИД Омана Бадра Аль-Бусаиди.

Идея Омана состоит в создании региональной организации, которая будет заниматься обогащением урана под контролем как МАГАТЭ, так и экспертов из США. Запуск подобного межгосударственного предприятия позволит снять сразу две проблемы – обогащение урана в Иране до оружейного уровня и требование Вашингтона полностью остановить работы по обогащению урана в ИРИ.

По данным портала, Вашингтон одобряет эту инициативу, согласно которой обогащение урана может быть полностью перенесено из Ирана на некую нейтральную площадку, откуда иранская сторона будет получать для мирных целей низкообогащенный уран. Однако пока неясно, согласится ли Тегеран на такую идею.

"Большим вопросом остается то, где территориально будут расположены объекты консорциума по обогащению урана. США хотят, чтобы они находились за пределами Ирана"

– источник Axios

В дополнение к этому Оман предлагает и взаимный дипломатический ход: Вашингтон де-юре признает право Тегерана на получение обогащенного урана, а иранская сторона временно останавливает все обогатительные центрифуги, пока ведутся переговоры по ядерной сделке.