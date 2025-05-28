Глава МИД Омана привез в Тегеран американский проект ядерной сделки

Тегеран отчитался о получении через главу МИД Омана американской версии соглашения по новой ядерной сделке Иран-США, не разглашая детали этого документа. Министр Аббас Аракчи пообещал, что ответ будет дан вовремя и с соблюдением национальных целей Исламской Республики.

Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи рассказал сегодня вечером о получении американского проекта ядерной сделки, составленного по результатам предыдущего переговорного процесса.

Документ привез в Тегеран представитель посредника в текущих американо-иранских переговорах – глава МИД Омана Бадр Аль-Бусаиди, о чем Аракчи проинформировал иранскую общественность через соцсети.

"Мой дорогой брат, министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди нанес сегодня короткий визит в Тегеран, чтобы представить элементы предложения США"

– Аббас Аракчи

Министр не привел никаких сведений об американском проекте, но заверил граждан, что иранские власти будут реагировать своевременно и в соответствии с национальными интересами Исламской Республики.