Oman Air переносит запуск рейсов Москва-Салала

© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Оманский перевозчик на три недели сдвинул сроки запуска прямого рейса между Москвой и Салалой. Изначально первый рейс должен был состояться 6 декабря.

Авиакомпания Oman Air перенесла дату первого рейса между Москвой и Салалой на конец декабря, передает АТОР.

Ранее новое направление планировали запустить 6 декабря, теперь первый рейс назначен на 27 декабря. Отсрочка связана с тем, что российские туристы заинтересованы в отдыхе именно в новогодний сезон.

Туры в Оман на море на Новый год предлагает несколько российский туроператоров. Они подтверждают – туристы бронируют именно конец декабря и январь, но не начало декабря.

"Первые дни продаж туров пакетных туров в Салалу показали, что спросом пользуются заезды именно на Новый год и январь, когда стоимость туров становится значительно ниже. На начало декабря спрос был минимальный"

– "Интурист"

