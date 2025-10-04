Олег Рой: характер Зорге определил его родной город – Баку

Рождение в Баку напрямую повлияло на жизнь Рихарда Зорге, рассказал "Вестнику Кавказа" биограф знаменитого разведчика, известный российский писатель Олег Рой.

(ЭКСКЛЮЗИВ)

Сегодня в ТАСС состоялась презентация книги популярного российского писателя Олега Роя о знаменитом советском разведчике, Герое Советского Союза Рихарде Зорге "Легенда о Зорге". Книга приурочена к 130-летнему юбилею Рихарда Зорге и открывает новую серию "Легенды русской разведки" в издательстве "Эксмо".

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" Олег Рой рассказал о том, как на Рихарда Зорге повлияло место его рождения – город Баку, где легендарный разведчик провел первые три года своей жизни.

"Биографии исторических личностей – это тоже памятники самому Баку. В этом городе родилось много совершенно потрясающих людей, знаменитых, сделавших имя Баку. Рихард Зорге – одна из бакинских жемчужин", - прежде всего сказал он.

"Рождение Рихарда Зорге в Баку определило его интонации и его поведение – словно впитанные с молоком матери, их дал ему родной город. Это совершенно точно. На нас влияют наши города", - подчеркнул Олег Рой.

"Я сам родился в Магнитогорске, наверное, мой стальной характер пошел оттуда. А рассудительность, общение, гостеприимство у Рихарда Зорге было в крови именно от Баку", - отметил автор книги "Легенда о Зорге".

В презентации книги "Легенда о Зорге" также участвовали гендиректор "Эксмо" Евгений Капьев и ветераны военной разведки Владимир Капистка и Вячеслав Кондрашов.