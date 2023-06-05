Одно из популярных мест в Махачкале отдохнет от посетителей на два дня

Опубликовано: 5:35, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Родопский бульвар в Махачкале будет перекрыт на два дня в связи с проведением антиинфекционных работ. Подобные мероприятия коснутся и других общественных мест города.

Одно из самых популярных мест в Махачкале – Родопский бульвар - ожидает двухдневная дезинфекция, сообщает пресс-служба мэрии столицы Дагестана.

В администрации призвали жителей и гостей города отказаться от гуляний в парке на два дня. Антиинфекционные работы пройдут 5 и 6 июня.

Там же добавили, что подобного рода мероприятия коснутся и других мест массового скопления горожан.