Одно из популярных мест в Махачкале отдохнет от посетителей на два дня

Родопский бульвар в Махачкале будет перекрыт на два дня в связи с проведением антиинфекционных работ. Подобные мероприятия коснутся и других общественных мест города.
Одно из самых популярных мест в Махачкале – Родопский бульвар - ожидает двухдневная дезинфекция, сообщает пресс-служба мэрии столицы Дагестана.
В администрации призвали жителей и гостей города отказаться от гуляний в парке на два дня. Антиинфекционные работы пройдут 5 и 6 июня.
Там же добавили, что подобного рода мероприятия коснутся и других мест массового скопления горожан.