Очереди на границе с Абхазией могут сократиться

Россия и Абхазия обсудили работу КПП на границе в рамках подготовки к летнему сезону. Стороны договорились в пиковый период открывать дополнительные автополосы и окна, а также расширить штат сотрудников.

Перед предстоящим туристическим сезоном состоялась рабочая встреча представителей таможенных органов Абхазии и России.

Стороны обсудили открытие дополнительных линий и окон таможенного оформления в пиковое время, а также использование дополнительных автополос, находящихся в резерве. Кроме того, на границе может быть организовано реверсивное движение.

Штат сотрудников планируется увеличить, для экскурсионных автобусов будут использоваться выделенные линии.

Также на встрече обсуждалось взаимное информирование о сбоях в системе, перезапуске программ, организация таможенного оформления и контроль железнодорожного сообщения через границу.

Ежегодно в Абхазии отдыхает свыше 1 млн российских туристов, основная часть выбирает для отдыха месяцы с мая по сентябрь. Кроме того, почти 1 млн человек посещают Абхазию с экскурсиями.