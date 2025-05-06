Вестник Кавказа

О заинтересованности в возвращении иностранных компаний заявили в России

О заинтересованности в возвращении иностранных компаний заявили в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле заявили о заинтересованности России в возвращении зарубежных компаний. Ранее в Госдуме поддержали проект о новых условиях возврата иностранных активов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия проявляет интерес к вопросу о возвращении зарубежных компаний, которые покинули страны.

Пресс-секретарь при этом отметил, что Россия будет заинтересована в возвращении компаний, покинувших российский рынок "очень аккуратно, с соблюдением всех правил".

Песков подчеркнул, что к таким компаниям будет совершенно другой подход.

Ранее в комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, поддержал законопроект о новых условиях возврата зарубежных активов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1060 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.