О заинтересованности в возвращении иностранных компаний заявили в России

В Кремле заявили о заинтересованности России в возвращении зарубежных компаний. Ранее в Госдуме поддержали проект о новых условиях возврата иностранных активов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия проявляет интерес к вопросу о возвращении зарубежных компаний, которые покинули страны.

Пресс-секретарь при этом отметил, что Россия будет заинтересована в возвращении компаний, покинувших российский рынок "очень аккуратно, с соблюдением всех правил".

Песков подчеркнул, что к таким компаниям будет совершенно другой подход.

Ранее в комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, поддержал законопроект о новых условиях возврата зарубежных активов.