Вестник Кавказа

О перспективах переговоров Москвы и Киева рассказали в Анкаре

О перспективах переговоров Москвы и Киева рассказали в Анкаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Саммит по урегулированию украинского конфликта, инициированный турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, может состояться в ближайшее время.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации президента республики, время проведения саммита зависит от переговорного процесса Москвы и Киева в Стамбуле.

Сотрудник администрации подчеркнул, что переговоры российской и украинской делегаций могут и приблизить сроки саммита. При этом он выразил надежду на скорое проведение мероприятия.

Ранее Эрдоган призвал лидеров России и Украины провести переговоры в Турции. Глава государства также допустил участие президента США Дональда Трампа в этой встрече.

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