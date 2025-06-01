О перспективах переговоров Москвы и Киева рассказали в Анкаре

Саммит по урегулированию украинского конфликта, инициированный турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, может состояться в ближайшее время.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации президента республики, время проведения саммита зависит от переговорного процесса Москвы и Киева в Стамбуле.

Сотрудник администрации подчеркнул, что переговоры российской и украинской делегаций могут и приблизить сроки саммита. При этом он выразил надежду на скорое проведение мероприятия.

Ранее Эрдоган призвал лидеров России и Украины провести переговоры в Турции. Глава государства также допустил участие президента США Дональда Трампа в этой встрече.