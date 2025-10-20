Нурмагомедов готов провести бой с Двалишвили

Умар Нурмагомедов назвал условие для реванша с Мерабом Двалишвили. Он отметил, что сначала ему нужно победить Марио Баутисту в бою, который состоится в ближайшие выходные.

Боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов может провести еще один бой с чемпионом UFC в легчайшей весовой категории Мерабом Двалишвили. Об этом она сам рассказал в ходе пресс-конференции.

Он подчеркнул, что этот поединок состоится, если он победит американца Марио Баутисту на турнире UFC 321.

"Кидать вызовы Мерабу? Нет. Это скучно. Мне нужен только пояс. Я – один из главных претендентов. И если я заберу победу, мы подеремся, все просто"

– Умар Нурмагомедов

Напомним, бой Нурмагомедова и Двалишвили за чемпионский пояс в легчайшем весе состоялся в январе нынешнего года. Победу одержала грузинский спортсмен.

Турнир UFC 321 состоится в Абу-Даби 25 октября.