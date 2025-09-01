Новый терминал аэропорта Сухума примет первых пассажиров

Уже завтра, 1 декабря, в столице Абхазии городе Сухум заработает новый терминал международного аэропорта - сегодня его посетили президент страны Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Столицу Абхазии и российских туристов, которые решили отдохнуть на побережье Черного моря в республике, завтра ждет большое событие - 1 декабря начинает свою работу новый терминал международного аэропорта Сухума имени В.Г.Ардзинба, сообщили в пресс-службе президента Абхазии.

Сегодня его с инспекцией посетили глава государства Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, передает Sputnik Абхазия.

С начала 2025 года пассажиропоток аэропорта составит почти 120 тыс человек - это яркая демонстрация того, что популярность воздушного сообщения между Россией и Абхазией стабильно растет, и основной вклад в развитие туризма внесло открытие новых направлений - в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ханты-Мансийск, говорится в сообщении.

Бадра Гунба и Сергей Кириенко осмотрели и новый терминал, и исторический терминал, где продолжается реконструкция. После завершения всех работ пропускная способность аэропорта составит 400 человек в час.