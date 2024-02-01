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Новый премьер Грузии назвал основателя «Грузинской мечты» настоящим гроссмейстером

Новый премьер Грузии назвал основателя «Грузинской мечты» настоящим гроссмейстером
© Фото: сайт “Грузинской мечты“
Ираклий Кобахидзе назвал Бидзину Иванишвили настоящим гроссмейстером в политике. По его словам, советы основателя «Грузинской мечты» чрезвычайно важны.

Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили может просчитать 20 шагов вперед, он – настоящий гроссмейстер, сообщил новый премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Я не раз говорил и скажу еще раз, что в политике он настоящий гроссмейстер. Он может просчитать 10, 15, 20 шагов вперед, таковы его способности в политике, не только в политике, но я говорю конкретно о политике. Поэтому его советы чрезвычайно важны для нас"

- Ираклий Кобахидзе

Он напомнил об изменениях, которые были внесены в устав «Мечты». Согласно обновлениям, главный политический советник правящей партии является почетным председателем.

Кобахидзе заявил, что Иванишвили является не только его главным политическим советником, но и советником всей партии. Он премьер подчеркнул, что его советы очень важны.

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