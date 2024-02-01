Новый премьер Грузии назвал основателя «Грузинской мечты» настоящим гроссмейстером

Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили может просчитать 20 шагов вперед, он – настоящий гроссмейстер, сообщил новый премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Я не раз говорил и скажу еще раз, что в политике он настоящий гроссмейстер. Он может просчитать 10, 15, 20 шагов вперед, таковы его способности в политике, не только в политике, но я говорю конкретно о политике. Поэтому его советы чрезвычайно важны для нас"
- Ираклий Кобахидзе
Он напомнил об изменениях, которые были внесены в устав «Мечты». Согласно обновлениям, главный политический советник правящей партии является почетным председателем.
Кобахидзе заявил, что Иванишвили является не только его главным политическим советником, но и советником всей партии. Он премьер подчеркнул, что его советы очень важны.