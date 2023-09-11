Новый музей-заповедник появится в Ростовской области

Опубликовано: 2:34, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Дону может появиться музей под открытым небом – Елизаветовское городище. Раскопки в этой местности проводятся не один десяток лет и идут до сих пор.

Объект "Елизаветовское городище VI-II вв. до н.э." под Ростовом может превратиться в музей-заповедник.

"Это позволит не только обеспечить физическую сохранность памятника, но создаст еще один культурно-рекреационный объект. На базе музея можно будет организовать межвузовский научно-образовательный центр, где будут проходить учебные и производственные практики по программам подготовки специалистов историков, археологов, биологов"

– профильное региональное министерство

Раскопки на площадях Елизаветовского историко-культурного комплекса проводятся более 50 лет, сегодня ими занимаются студенты и специалисты Южного федерального университета и Донского технического университета. Именно эти вузы и стали инициаторами организации музея на месте древнего городища.

Археологический музей будет интересен как специалистам, так и туристам. Городище находится в 45 минутах езды от Ростова и в 1 часе 50 минутах от Таганрога.

Власти региона поддержали идею по созданию музея.