5 открытий - летние раскопки в Адыгее завершились

Опубликовано: 2:05, 20 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Археологи сделали новые открытия в Адыгее. Летняя экспедиция позволила обнаружить древние захоронения и святилища.

В Адыгее возле Азишского хребта исследователи нашли древние захоронения и святилища.

«Экспедиция проводилась Северокавказским филиалом Государственного музея Востока и ООО «Культурное наследие» в рамках охранно-спасательных работ в районе Азишского хребта»

– глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Подводя итоги раскопок, исследователи сообщили, что найдены три древних захоронения - два средневековых, одно - раннего железного века, а также два старинных святилища, которые имеют разную форму. На местах проведения работ обнаружены сотни артефактов, среди которых скифская бляшка, колхидская фибула, фрагменты керамической посуды и многое другое. Предстоят тщательные работы по изучению обнаруженных предметов.

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