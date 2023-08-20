5 открытий - летние раскопки в Адыгее завершились

В Адыгее возле Азишского хребта исследователи нашли древние захоронения и святилища.
«Экспедиция проводилась Северокавказским филиалом Государственного музея Востока и ООО «Культурное наследие» в рамках охранно-спасательных работ в районе Азишского хребта»
– глава Адыгеи Мурат Кумпилов
Подводя итоги раскопок, исследователи сообщили, что найдены три древних захоронения - два средневековых, одно - раннего железного века, а также два старинных святилища, которые имеют разную форму. На местах проведения работ обнаружены сотни артефактов, среди которых скифская бляшка, колхидская фибула, фрагменты керамической посуды и многое другое. Предстоят тщательные работы по изучению обнаруженных предметов.
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