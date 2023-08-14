В турецком Эрзеруме заработает археологический музей под открытым небом

Опубликовано: 22:48, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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В скором времени в турецкой провинции Эрзурум откроется для посетителей крупнейший в стране археологический музей под открытым небом Азизийе, экспозиции которого будут составлять 500 каменных артефактов, найденных в Турции.

Через три месяца в турецкой провинции Эрзурум откроется археологический музей, который станет крупнейшим в стране: его 500 экспозиций будут состоять их каменных артефактов, большая часть из которых найдена при раскопках в районе Азизийе и относится к XIV веку, рассказал глава муниципалитета района Азизие Джевдет Орхан.

Большая часть музея уже готова к открытию, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

"В специальных каталогах на нескольких языках будет представлена подробная информация о каждом артефакте. Эти каталоги будут переданы посольствам и консульствам иностранных государств"

- Джевдет Орхан

Каталоги также будут в открытом доступе в интернете, это позволит привлечь гостей из зарубежных стран, интересующихся археологией. Среди его экспонатов - саркофаги, пушечные ядра, надгробия, основания колонн и другие крупные формы, что, безусловно, заинтересует археологов и исследователей со всего мира, добавил глава муниципалитета.