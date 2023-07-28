Турция нашла новый способ заработать на туристах

Опубликовано: 17:30, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если вы думали, что цены на отдых в Турции в нынешнем сезоне непомерно высоки, то это еще не предел – на этот раз почти вдвое вырастут цены на посещение турецких музеев и достопримечательностей, которые так популярны у иностранных туристов.

Уже с 1 августа в Турции посещение музеев для туристов подорожает почти в два раза, и коснется повышение всех иностранных граждан, у которых нет местного вида на жительство, - сообщили в Управлении по связям администрации президента страны.

Цены вырастут более чем в 350 музеях и археологических раскопках, на которых проводятся экскурсии и разрешено их посещение. Если они и раньше были ощутимыми (последний раз их поднимали в июле прошлого года), то теперь станут по российским меркам огромными – так, взобраться на стамбульскую Галатскую башню можно будет за 650 лир ($24), а посмотреть руины античного Эфеса за 700 лир ($26) вместо нынешних 400, передает РИА Новости.

Любопытно, что граждане страны смогут посетить любые музеи бесплатно, единственное, что для этого требуется - карта Muzekart за 60 лир ($2), кстати, ее цена не изменилась, сообщили в Минтуризма Турции.