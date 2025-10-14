Вестник Кавказа

Новый крупный золотой рудник нашли в Иране

Золотые украшеия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранские власти рассказали подробности о новом золотом месторождении, обнаруженном в восточной части Исламской Республики.

Месторождение золота, которое станет одним из самых крупных в стране, действительно найдено на востоке Ирана, пишут местные СМИ.

Золотоносное месторождение Шадан находится в Южном Хорасане.

"Подтвержденные запасы золотоносной жилы в районе Шадан оцениваются в 61 млн т"

– агентство Fars

В сообщении уточняется, что 7,95 млн т запасов – это оксидная руда, в составе которой есть золото. Остальные 53,1 млн т – золотосодержащая сульфидная руда. Таким образом, рудник Шадан входит в число самых крупных в Иране по запасам золота.

