Новый крупный золотой рудник нашли в Иране

Иранские власти рассказали подробности о новом золотом месторождении, обнаруженном в восточной части Исламской Республики.
Месторождение золота, которое станет одним из самых крупных в стране, действительно найдено на востоке Ирана, пишут местные СМИ.
Золотоносное месторождение Шадан находится в Южном Хорасане.
"Подтвержденные запасы золотоносной жилы в районе Шадан оцениваются в 61 млн т"
– агентство Fars
В сообщении уточняется, что 7,95 млн т запасов – это оксидная руда, в составе которой есть золото. Остальные 53,1 млн т – золотосодержащая сульфидная руда. Таким образом, рудник Шадан входит в число самых крупных в Иране по запасам золота.