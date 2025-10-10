Новые высотки района имени Путина в Грозном будут именными

В новом районе имени Путина, который возводится в столице Чечни Грозном, появится три высотных дома, которые будут носить имена чеченских писателей Абузара Айдамирова, Магомета Мамакаева и Раисы Ахматовой.

В столице Чечни городе Грозном в новом районе имени Владимира Путина компания "Элит Строй Дени Мадаева" сегодня начала возведение трех высотных многоквартирных домов, которым присвоят имена трех известных чеченских писателей.

Дома назовут в честь писателей Абузара Айдамирова, Магомета Мамакаева и Раисы Ахматовой, сообщает "Грозный-информ".

"Мы стремимся создавать не просто жилье, а архитектурные объекты, которые несут в себе ценности, важные для нашего общества. Назвав новые дома в честь выдающихся писателей в истории чеченского народа, мы хотим подчеркнуть уважение к их творческому наследию и передать его будущим поколениям"

- глава строительной компании Дени Мадаев

В состав нового жилого комплекса войдут 21-этажная и две 19-этажные башни, которые спроектированы так, чтобы минимизировать потребление энергии на отопление, охлаждение и освещение.

На территории комплекса будут благоустроенные прогулочные зоны и детские площадки, а первые и вторые этажи домов выделят под коммерческие помещения.