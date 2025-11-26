Новые отели Сочи расширили количество номеров для туристов

Номерной фонд отелей Сочи был увеличен более, чем на 1 тыс номеров за счет строительства новых четырех гостиниц в течение текущего года.

Количество номеров в отелях курорта Сочи стало больше, чем на тысячу, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Это было достигнуто за счет строительства четырех новых гостиниц.

Строительство было реализовано в рамках нацпроектов "Туризм и гостеприимство" и "Молодежь и дети". Кроме того, инфраструктура города была улучшена в ходе пятого Конгресса молодых ученых.

Также мэр уточнил, что в период строительства значительно была улучшена медицинская база средств размещения.

С начала 2025 года Сочи посетили около 7,4 миллиона гостей, добавил Прошунин.

В настоящее время на курорте идет активная подготовка к зимнему сезону.