Новые отели откроются в горах Ингушетии в этом году

Модульные отели в 2024 году появятся в Джейхарском районе Ингушетии. Всего будет построено 18 мест размещения с общим номерным фондом 70.

В Ингушетии в этом году откроется несколько новых модульных отелей в горах.

"В 2023 году при выделении из федерального бюджета субсидии в размере 82 млн руб. поддержано 18 проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения на территории горного Джейрахского района. По итогам реализации будут введены 70 номеров на 170 мест"

– правительство региона

Открытие части объектов состоится до конца текущего года. Модульные отели позволят туристам отдыхать в живописных местах с видом на древние башни, быть рядом с природой, но иметь комфортные условия, передает «Интерфакс».