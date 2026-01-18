Вестник Кавказа

Ночное землетрясение случилось в Азербайджане

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью на территории Азербайджана зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,3. Информации о пострадавших нет.

На границе Шемахинского и Агсуинского районов Азербайджанской Республики произошло новое землетрясение, следует из данных Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Землетрясение было зафиксировано в 01:52 по местному времени с эпицентром в 13 км к югу от станции Пиргулу.

Магнитуда сейсмоявления оценивается специалистами в 3,3, очаг залегал на глубине 7 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
295 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.