Ночное землетрясение случилось в Азербайджане

Минувшей ночью на территории Азербайджана зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,3. Информации о пострадавших нет.

На границе Шемахинского и Агсуинского районов Азербайджанской Республики произошло новое землетрясение, следует из данных Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Землетрясение было зафиксировано в 01:52 по местному времени с эпицентром в 13 км к югу от станции Пиргулу.

Магнитуда сейсмоявления оценивается специалистами в 3,3, очаг залегал на глубине 7 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях нет.