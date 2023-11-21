Ночная авария под Астраханью унесла три жизни

Минувшей ночью под Астраханью в ДТП с КамАЗом попал легковой Ford Mondeo – в лобовом столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки и две его пассажирки.

Авария, произошедшая минувшей ночью на трассе в Приволжском районе Астраханской области, стала фатальной для всех пассажиров лековушки - погибли три человека, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба регионального УМВД.

"По предварительным данным, на 7 километре автодороги "Три Протока-Яксатово" водитель Ford Mondeo не справился с управлением и выехал на встречную полосу дороги, столкнувшись с грузовиком КамАЗ с прицепом (сеновоз без груза). В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его две пассажирки от полученных травм скончались на месте происшествия"

- УМВД Астраханской области

Пострадал и водитель грузовика – карета скорой помощи доставила его в больницу. Движение по дороге пока перекрыто, следователи УМВД проводят проверку, ход которой находится на контроле у областной прокуратуры, добавляет пресс-служба.