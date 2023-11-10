Гололедица на Кубани спровоцировала серию ДТП с 15 машинами

На трассе на Кубани из-за гололедицы произошло сразу 7 ДТП с участием 15 транспортных средств. Все они были зафиксированы на одном участке в 1 км.

Утром 22 ноября на трассе в Краснодарском крае из-за гололедицы произошло целых 7 аварий. Об этом рассказали в региональном управлении МВД России.

Там отметили, что ДТП случились на участке в 1 км в Тихорецком районе.

"Получили повреждения только 15 автомобилей, водители и пассажиры остались целы и невредимы"

– ГУ МВД по региону

Согласно предварительным данным, все аварии произошли из-за превышения скорости и несоблюдения дистанции.