Ниагарский водопад подсветили цветами азербайджанского флага

Водопад Ниагара со стороны канадской провинции Онтарио засиял цветами флага Азербайджанской Республики. Акция, приуроченная ко Дню государственного флага, превратила восьмое чудо света в масштабный символ национальной гордости.

В знак национального празднования Дня государственного флага Азербайджана часть комплекса Ниагарского водопада – одного из североамериканских природных чудес света – засияла синими, красными и зелеными огнями, сообщает азербайджанское посольство в Канаде в социальной сети X (Twitter).

Это стало символическим отражением знаменательности данного дня для азербайджанцев по всему миру, отметили в диппредставительстве.

Праздник был учрежден указом в 2009 году и отмечается 9 ноября. Сам триколор был принят еще в первой половине XX века на одном из заседаний правительства Азербайджанской Демократической Республики. После обретения независимости в 1991 году флаг получил статус государственного.