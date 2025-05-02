Вестник Кавказа

Невозвратные тарифы официально появились в российских отелях

Номер в отеле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Невозвратные тарифы в отелях начали официально действовать в России. Президент РФ подписал соответствующий закон.

В российских отелях и гостиницах появились невозвратные тарифы, закон об их легализации подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Невозвратный тариф лишает туристы возможности отметить бронирование (исключение сделано для случаев болезни или смерти). При этом путешественники могут экономить, бронируя места размещения по такому тарифу - стоимость будет дешевле на 10–20%.

Стандартный тариф продолжает действовать, бронируя номер в отеле по нему, турист платит больше, но имеет право на отмену с возвратом денег.

Многие российские отели и ранее предлагали постояльцам невозвратный тариф, теперь такая услуга получила правовой статус.

Отметим, что невозвратные тарифы могут применяться в любых местах размещения: отелях, гостиницах, глэмпингах и пр.

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