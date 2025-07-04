Вестник Кавказа

Нетаньяху встретится с Трампом в Вашингтоне

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Биньямин Нетаньяху обсудит с Дональдом Трампом ситуацию в Газе, а также расширение Авраамовых соглашений.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник отправится с визитом в Вашингтон, где проведет встречу с лидером США Дональдом Трампом. 

"Я вместе с супругой начинаю очень важный визит в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Трампом. Это мой третий визит к президенту с тех пор, как он был избран чуть больше полугода назад. Я также встречусь со всеми высокопоставленными должностными лицами администрации, лидерами конгресса от обеих партий и многими другими"

– Биньямин Нетаньяху 

Как отметил израильский политик, военная операция еврейского государства создала возможности для актуализации Авраамовых соглашений, премьер Израиля планирует обсудить с президентом США "расширение круга мира". 

Стороны также будут обсуждать процесс урегулирования военного конфликта в Газе  и освобождение израильских заложников.

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