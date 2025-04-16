Вестник Кавказа

Нетаньяху отложил визит в Азербайджан - СМИ

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху не сможет прибыть в Азербайджан 7-11 мая, как сообщалось ранее, из-за внутриполитических событий и военной ситуации на границах Израиля. При этом визит не отменен, а только перенесен на более поздний срок.

Израильские СМИ пишут сегодня вечером, что председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о решении перенести официальный визит в Азербайджан, запланированный ранее на 7-11 мая.

Пресс-релиз по этому поводу в СМИ распространила канцелярия Нетаньяху. В нем поясняется, что визит в Баку пришлось отложить из-за развития ситуации в секторе Газа, а также в Сирии.

Кроме того, у Биньямина Нетаньяху сформировался слишком сложный график работы внутри Израиля, включая политические события и мероприятия по безопасности, не позволяющий организовать визит в Азербайджан в ранее планировавшиеся сроки.

"Премьер-министр поблагодарил президента Ильхама Алиева за приглашение и высоко оценил теплые отношения между двумя странами"

– канцелярия Биньямина Нетаньяху

Напомним, ранее в субботу турецкий МИД сообщил, что Израиль не обращался к Турции по поводу открытия неба для организации визита Биньямина Нетаньяху в Азербайджан 7-11 мая.

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