Вестник Кавказа

Турция не собирается делать исключение для самолета Нетаньяху

Турция не собирается делать исключение для самолета Нетаньяху
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции опровергли информацию об открытии своего воздушного пространства для самолета израильского премьера. На следующей неделе у Нетаньяху запланирован визит в Азербайджан.

Турция не откроет воздушное пространство для самолета премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который на следующий неделе отправится с визитом в Азербайджан. Об этом информирует 3 мая Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента республики.

Там отметили, что Турция закрыло свое небо для израильских самолетов и не собирается делать исключение для воздушного судна Нетаньяху.

"Не существует абсолютно никакой ситуации, связанной с открытием турецкого воздушного пространства, для визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан 8 мая. Турция закрыла свое воздушное пространство для израильских самолетов в результате политики Израиля в отношении Газы" 

– пресс-служба центра

Израильский премьер будет находиться с визитом в Азербайджане с 7 по 11 мая. В некоторых СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что Турция разрешит использовать свое небо для пролета самолета Нетаньяху по просьбе Азербайджана.

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