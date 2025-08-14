Вестник Кавказа

Нетаньяху осудил Макрона за намерение признать палестинское государство

Нетаньяху осудил Макрона за намерение признать палестинское государство
Биньямин Нетаньяху раскритиковал Эммануэля Макрона за то, что Франция планирует признать палестинское государство. По его словам, Париж тем самым поощряет террор.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал письмо, в котором подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона, решившего признать палестинское государство. Об этом сообщает агентство AFP.

"Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в огонь антисемитизма. Это не дипломатия, а политика умиротворения. Он поощряет террор ХАМАСа, укрепляет его нежелание освободить заложников, воодушевляет тех, кто угрожает французским евреям, и поощряет ненависть к евреям, которая теперь царит на ваших улицах"

– Биньямин Нетаньяху

На прошлой неделе французский лидер обратился к главе израильского правительства с призывом согласиться на прекращение огня в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Франция официально признает палестинское государство на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
665 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.