Нетаньяху осудил Макрона за намерение признать палестинское государство

Биньямин Нетаньяху раскритиковал Эммануэля Макрона за то, что Франция планирует признать палестинское государство. По его словам, Париж тем самым поощряет террор.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал письмо, в котором подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона, решившего признать палестинское государство. Об этом сообщает агентство AFP.

"Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в огонь антисемитизма. Это не дипломатия, а политика умиротворения. Он поощряет террор ХАМАСа, укрепляет его нежелание освободить заложников, воодушевляет тех, кто угрожает французским евреям, и поощряет ненависть к евреям, которая теперь царит на ваших улицах"

– Биньямин Нетаньяху

На прошлой неделе французский лидер обратился к главе израильского правительства с призывом согласиться на прекращение огня в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Франция официально признает палестинское государство на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.