Израиль планирует подавить Палестину через застройку – СМИ

Карта Израиля
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
The Jerusalem Post: Израиль планирует застройку города Маале-Адумим, что может разорвать связи между Восточным Иерусалимом и Западным Берегом и создать угрозу существования Палестины.

Власти Израиля рассматривают возможность застройки территории Западного берега реки Иордан в районе города Маале-Адумим, передает The Jerusalem Post. 

С таким предложением выступил глава Минфина страны Бецалель Смотрич. По словам Смотрича, проект позволит поставить точку в вопросе существования палестинского государства, так как Западный берег и Восточный Иерусалим окажутся разделенными. 

Как отмечает The Jerusalem Post, израильские планы 13 лет назад столкнулись с критикой США и других западных стран, поэтому не были реализованы. Смотрич предрек критику и на этот раз, однако, судя по всему, Тель-Авив на этот раз готов к такому сценарию. 

Согласно проекту, Израиль планирует построить 3,4 тыс домов для израильских переселенцев. Окончательное решение о реализации проекта остается за премьером Биньямином Нетаньяху.

