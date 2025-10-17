Израиль ждут досрочные выборы – СМИ

СМИ: Нетаньяху может перенести выборы в Израиле с осени следующего года на лето.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху намерен перенести выборы в Израиле с ноября 2026 года на июнь. Это может позволить Нетаньяху укрепить свои предвыборные позиции, передают СМИ.

Отмечается, что Нетаньяху рассчитывает "преподнести" избирателям соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией в рамках расширения "Авраамовых соглашений".

Однако дипломатический процесс может затянуться, так как Эр-Рияд и ряд других арабских стран намерены заключать соглашения только при условии демилитаризации ХАМАС и реализации мирного плана Трампа.