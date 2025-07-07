Нетаньяху и Трамп могут еще раз встретиться в США - СМИ

Kan: Нетаньяху и Трамп могут еще раз встретиться в США.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может провести еще одну встречу с лидером США Дональдом Трампом, информирует Kan.
"Еще одна встреча Нетаньяху и Трампа возможна в течение сегодняшнего дня (по времени США - ред.)"
– Kan
Информации о содержании новой встречи не приводится.
Напомним, что Биньямин Нетаньяху находится с визитом в США. Сегодня израильский политик сообщил Трампу, что выдвинул президента США на Нобелевскую премию мира за вклад в прекращение огня между Израилем и Ираном.