Вестник Кавказа

Нетаньяху и Трамп могут еще раз встретиться в США - СМИ

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Kan: Нетаньяху и Трамп могут еще раз встретиться в США.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может провести еще одну встречу с лидером США Дональдом Трампом, информирует Kan.

"Еще одна встреча Нетаньяху и Трампа возможна в течение сегодняшнего дня (по времени США - ред.)"

– Kan

Информации о содержании новой встречи не приводится. 

Напомним, что Биньямин Нетаньяху находится с визитом в США. Сегодня израильский политик сообщил Трампу, что выдвинул президента США на Нобелевскую премию мира за вклад в прекращение огня между Израилем и Ираном.

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