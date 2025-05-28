Ильхам Алиев выразил Дональду Трампу соболезнования в связи с наводнением в Техасе

Ильхам Алиев направил письмо Дональду Трампу. Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с жертвами при наводнении в Техасе.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев направил своему американскому коллеге Дональду Трампу письмо, сообщает пресс-служба главы государства.
В нем руководитель республики выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами и разрушениями в результате сильного наводнения в Техасе.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему американскому народу, желаю выздоровления пострадавшим"
- Ильхам Алиев