Ильхам Алиев поздравил президента США с Днем независимости. Он пожелал Дональду Трампу крепкого здоровья и успехов, а американскому народу – мира и процветания.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с Днем независимости, телеграмма опубликована на сайте главы республики.

В послании говорится, что Баку придает особое значение дружественным отношениям и партнерству с Вашингтоном. Президент отметил, что активное и плодотворное сотрудничество двух стран в различных областях являются характерными чертами тесного партнерства.

Руководитель государства также подчеркнул, что Соединенные Штаты на протяжении многих лет являются верным партнером Азербайджана в энергетической сфере.

Он заявил, что сотрудничество в этой сфере успешно реализовывается и сегодня. Алиев добавил, что Азербайджан высоко цент поддержку США в реализации энергетических стратегий Баку, а также крупных инфраструктурных проектов.

Помимо этого, президент указал на имеющиеся сегодня хорошие возможности для поднятия дружественных связей и партнерства между Азербайджаном и США на качественно высокий уровень.

Ильхам Алиев сообщил, что для развития в энергетической, торгово-экономической, транспортной, промышленной, авиационной и других важных сферах есть большой потенциал.

Глава государства выразил уверенность, что благодаря твердой и политической воле и совместным усилиям связи и сотрудничество между Баку и Вашингтоном будут расширяться в соответствии с интересами народов двух стран.

В заключение Ильхам Алиев пожелал Дональду Трампу счастья, успехов и крепкого здоровья, а американскому народу – постоянного мира и процветания.