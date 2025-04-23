Ильхам Алиев поздравил президента США с Днем независимости

Азербайджанский президент Ильхам Алиев поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с Днем независимости, телеграмма опубликована на сайте главы республики.
В послании говорится, что Баку придает особое значение дружественным отношениям и партнерству с Вашингтоном. Президент отметил, что активное и плодотворное сотрудничество двух стран в различных областях являются характерными чертами тесного партнерства.
Руководитель государства также подчеркнул, что Соединенные Штаты на протяжении многих лет являются верным партнером Азербайджана в энергетической сфере.
Он заявил, что сотрудничество в этой сфере успешно реализовывается и сегодня. Алиев добавил, что Азербайджан высоко цент поддержку США в реализации энергетических стратегий Баку, а также крупных инфраструктурных проектов.
Помимо этого, президент указал на имеющиеся сегодня хорошие возможности для поднятия дружественных связей и партнерства между Азербайджаном и США на качественно высокий уровень.
Ильхам Алиев сообщил, что для развития в энергетической, торгово-экономической, транспортной, промышленной, авиационной и других важных сферах есть большой потенциал.
Глава государства выразил уверенность, что благодаря твердой и политической воле и совместным усилиям связи и сотрудничество между Баку и Вашингтоном будут расширяться в соответствии с интересами народов двух стран.
В заключение Ильхам Алиев пожелал Дональду Трампу счастья, успехов и крепкого здоровья, а американскому народу – постоянного мира и процветания.