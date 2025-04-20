Нефтяники Казахстана и Узбекистана займутся приграничной геологоразведкой

Главы нефтегазовых компаний Казахстана и Узбекистана на встрече обсудили дальнейшие шаги по меморандуму с азербайджанским SOCAR и российской "Татнефтью" по цифровым технологиям.

Глава "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов в Ташкенте встретился с председателем правления "Узбекнефтегаз" (УНГ) Баходиржоном Сидиковым – в ходе встречи главы национальных нефтегазовых компаний двух стран обсудили планы геологоразведочных работ в приграничных районах.

"КазМунайГаз" придает большое значение расширению взаимовыгодных контактов с "Узбекнефтегазом". Наше партнерство, несомненно, будет способствовать развитию энергетического сектора всей Центральной Азии"

- Асхат Хасенов

На первом этапе компании создадут общее информационное пространство, в котором они будут обмениваться геолого-техническими данными. В дальнейшем они планируют совместно участвовать в международных нефтегазовых проектах, отметили в казахстанской компании, передает Sputnik Казахстан.

Также главы КМГ и УНГ обсудили сотрудничество в области цифровых технологий и промышленной безопасности, меморандум о котором в марте они подписали с азербайджанской SOCAR и российским ПАО "Татнефть".