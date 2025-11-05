Небензя предупредил о вероятности нового витка гонки вооружений

Новый виток гонки вооружений может начаться, если Соединенные Штаты вернутся к ядерным испытаниям, предупредил постпред РФ при ООН. Он напомнил, что ядерные испытания не проводились с прошлого века.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя считает, что возобновление американской стороной испытаний ядерного оружия может послужить толчком к началу нового витка гонки вооружений в мире.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты будут вновь испытывать ядерное оружие.

"Естественно, это вызвало переполох в мире и в Соединенных Штатах, потому что многие понимают опасность этого шага, опасность возобновления ядерных испытаний, которые не проводились с начала 90-х годов. Что это может привести к новому обострению, витку гонки вооружений и вообще к непредсказуемым последствиям"

– Василий Небензя

Российская сторона наблюдает за происходящим, добавил дипломат в беседе с РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин после сообщений о возвращении к испытаниям Штатов посчитал целесообразным начать подготовку к возобновлению российских ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля".

"Президент Путин расставил все точки над "и"

– Василий Небензя