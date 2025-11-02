МАГАТЭ: ядерные испытания ослабляют безопасность

Глава МАГАТЭ прокомментировал планы Трампа по проведению ядерных испытаний. Испытания ядерного оружия ослабляют мир и глобальную безопасность, отметил он.

Проведение ядерных испытаний ослабляют безопасность в мире, такое заявление сделала генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в эфире LCI.

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее сообщил о планах провести в Соединенных Штатах испытания ядерного оружия – по его мнению, другие страны уже проводят такие испытания.

"Это ослабление системы мира... Это ослабление мира и международной безопасности, это проявление глубокого недуга. И поэтому нужно попробовать две вещи: защитить режим нераспространения и вновь дать ООН роль в поддержании мира и международной безопасности"

– Рафаэль Гросси

В рамках испытаний 5 ноября США проведут в Калифорнии пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд, об этом стало известно накануне.