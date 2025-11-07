Небензя назвал хрупким перемирие в Газе

Постпред РФ в ООН Василий Небензя высказался относительно ситуации, которая сложилась на данный момент в секторе Газа.
Дипломат напомнил, что положение дел в Газе продолжается находиться в центре внимания всего мира, так как там на протяжении последних двух лет разворачивалась "чудовищная трагедия"
"Слава Богу, что наступило перемирие. Достаточно хрупкое, не надо обольщаться"
– Василий Небензя
Он выразил уверенность в том, что перемирие должно продолжаться.
При этом, обратил внимание дипломат, необходимо помнить и об общем решении палестино-израильского конфликта в рамках мандата ООН о создании двух государств, передает РИА Новости.
Напомним, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа ранее было согласовано Израилем и радикальным движением ХАМАС. Оно начало действовать ровно месяц назад, 10 октября.