Названы сроки готовности проекта палестинской конституции

Глава Палестинской Автономии получит готовый проект конституции уже 24 ноября. Будущий основной закон государства зафиксирует границы 1967 года.

Проект конституции Палестины находится на финальных стадиях подготовки, сообщил член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Ахмед Мадждалани. Президент Палестинской Автономии на Западном берегу реки Иордан получит финальную версию к 24 ноября. А уже сегодня будет проведено заседание комитета, которому глава автономии поручил создание текста основного закона государства.

"Я считаю, что до 24 числа у нас будет версия, которая станет почти окончательной. Проект полностью завершен с точки зрения формулировки, рецензирования и юридико-лингвистической проверки, и он будет передан президенту в установленный срок"

– Ахмед Мадждалани

В вопросе территориального фундамента Палестины, член исполкома ООП объявил, что конституционный проект закрепит границы от 1967 года, что включит в земли государственного суверенитета сектор Газа, Западный берег, а также Восточный Иерусалим.

Финальный проект конституции олицетворяет оформление и становление государственности и создает условия для будущей возможности проведения общенациональных парламентских и президентских выборов на основе закрепленных в документе положений.

По окончании разработки проекта основного закона Палестины будут организованы серии переговоров "со всеми политическими и общественными структурами Палестины — как внутри страны, так и за ее пределами", добавил Мадждалани в беседе с "Известиями".