Назван объем трат туристов из Грузии за границей

Туристы из Грузии чаще всего выезжают в Турцию, Россию, Армению и Азербайджан. Средние траты на человека – чуть более 1 тыс лари.

Граждане Грузии потратили за границей около 582 млн лари ($215 млн), сообщает "Сакстат". Данные приведены за второй квартал 2025 года.

Сообщается, что это почти на 2% больше, чем за тот же период прошлого года.

Согласно информации статистической службы, граждане страны тратят за визит чуть больше 1 тыс лари. Это на 2,3% меньше, чем в прошлом году.

Из Грузии во втором квартале года выезжали более 700 тыс раз в целях путешествия. Рост за год составила 2,5%.

Самые популярные страны для туристов из Грузии – Турция, Россия, Армения, Азербайджан. Чаще всего целью поездки являются встречи с родственниками.