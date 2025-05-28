Нападающий сборной Азербайджана выбирает между Англией и Германией

Махир Эмрели может продолжить карьеру в Англии или Германии. В минувшем сезоне он играл за "Нюрнберг", за который забил 10 мячей во второй Бундеслиге.

Нападающий сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели рассматривает возможность продолжения карьеры в Англии или Германии. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации.

В частности, интерес к 27-летнему форварду проявляет "Халл Сити", выступающий в настоящее время в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе Англии.

В услугах Эмрели также заинтересованы два клуба из Германии – "Вердер" и "Унион" Берлин".

По данным Idman.biz, со своим будущим Махир должен определиться после матчей сборных.

Напомним, в ближайший вторник сборная Азербайджана проведет товарищеский матч с командой Венгрии.

Сезон 2024/25

В минувшем Эмрели защищал цвета "Нюрнберга", играющего во второй Бундеслиге. Он сыграл за команду в 24 матчах первенства, отметившись в них десятью забитыми мячами и одной результативной передаче.