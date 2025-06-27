Наказания за нападения на медработников намерены ужесточить в Армении

Несколько депутатов в Армении призвали ужесточить наказание за нападения на медработников. Согласно проекту, лица, совершающие подобные действия, рискуют быть оштрафованными на крупную сумму денег или же лишиться свободы.

В Армении могут ужесточить наказание за нападения на работников медицинской сферы. С такой инициативой выступили председатель комиссии парламента по здравоохранению Арсен Торосян и депутаты Асмик Акопян и Арен Мкртчян.

Торосян пояснил, что их инициатива обусловлена недавними случаями нападений на медперсонал.

Согласно проекту, лиц, которые пытаются помешать профессиональной деятельности медработника, будут либо штрафовать на сумму, которая эквивалентна 10-кратному размеру минимальной зарплаты, либо наказывать общественными работами сроком до 100 часов, либо однолетним ограничением свободы, либо арестом на месяц.

Лица, угрожающие применением насилия, рискуют быть оштрафованными на сумму, которая в 20 раз превышает размер минимальной зарплаты, или лишиться свободы на срок до 2 лет.

Законопроект уже внесен в обращение парламента.